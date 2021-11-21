Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 21 ноября. "Каролина" одержала победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сет Джарвис (4-я минута), Дерек Степан (5), Себастьян Ахо (27), Йеспери Котканиеми (32) и Мартин Нечас (40). У проигравших отличились Блейк Лизотте (5), Адриан Кемпе (13, 30) и Брендан Лемье (39).

Результативной передачей в эпизоде с голом Ахо отметился российский нападающий Андрей Свечников. 21-летний форвард провел в нынешнем сезоне 16 матчей, в которых набрал 19 (7 голов + 12 передач) очков.

"Каролина", одержавшая четвертую победу подряд, возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 28 очков в 16 матчах. "Лос-Анджелес" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 18 очков после 17 игр.

В следующем матче "Каролина" 23 ноября в гостях сыграет с "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" днем ранее примет "Аризону".

В другой встрече игрового дня "Нью-Джерси" обыграл "Тампу" со счетом 5:3. Дублем отметился белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска, а его одноклубник защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу.