Гол и передача Капризова не спасли "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ с "Флоридой"

ТАСС, 21 ноября. "Флорида" одержала победу над "Миннесотой" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оуэн Типпетт (18-я минута), Фрэнк Ватрано (29, 35), Картер Верхаг (46) и Сэм Беннетт (60). У проигравших отличились Юэль Эрикссон Эк (32), российский нападающий Кирилл Капризов (42), Маркус Фолиньо (60) и Матс Цуккарелло (60). На счету Капризова также результативная передача в эпизоде с первым голом его команды, в текущем сезоне он провел 17 матчей, в которых набрал 17 (5 голов + 12 передач) очков.

Ворота "Флориды" защищал российский голкипер Сергей Бобровский. В игре с "Миннесотой" он отразил 34 броска. В нынешнем розыгрыше НХЛ он принял участие в 11 матчах, в которых одержал восемь побед.

"Флорида" и "Миннесота" занимают первые места в Атлантическом и Центральном дивизионах соответственно. В активе "Флориды" 29 очков после 18 матчей, "Миннесота" набрала 22 очка в 17 играх.

В следующем матче "Флорида" 25 ноября примет "Филадельфию", "Миннесота" 22 ноября в гостях встретится с "Тампой".