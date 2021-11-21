"Филадельфия" проиграла "Бостону" в матче НХЛ. Проворов сделал результативную передачу

ТАСС, 21 ноября. "Бостон" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Носек (19-я минута), Дерек Форборт (21, 37), Крэйг Смит (42) и Давид Пастрняк (53). У проигравших дважды отличился Дерик Брассар (22, 30). В эпизоде со вторым голом "Филадельфии" результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов, в текущем сезоне он в 16 матчах набрал 5 (1 гол + 4 передачи) очков.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Бостон" занимает пятое место, набрав в 14 матчах 18 очков. "Филадельфия" идет четвертой в Столичном дивизионе, в активе команды 19 очков после 16 игр.

"Бостон" в следующем матче 22 ноября примет "Калгари", "Филадельфия" 24 ноября в гостях встретится с "Тампой".

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Калгари" (2:5), "Монреаль" обыграл "Нэшвилл" (6:3), "Питтсбург" оказался сильнее "Торонто" (2:0).