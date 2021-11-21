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Бокс

Боксер Портер объявил о завершении карьеры после поражения от Кроуфорда

Поединок завершился в десятом раунде техническим нокаутом

ТАСС, 21 ноября. Американский боксер Шон Портер, выступающий в весовой категории до 66,68 кг, объявил о завершении карьеры после поражения от своего соотечественника Теренса Кроуфорда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом спортсмен сообщил журналистам на пресс-конференции после боя.

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Бой прошел в воскресенье, Портер проиграл Кроуфорду техническим нокаутом в десятом раунде. Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

"Я готовился к завершению карьеры, готовил свое объявление. Я понимал: чем бы ни кончился бой, я больше не буду вновь выходить на ринг. Так что объявляю о своем решении завершить карьеру", - сказал Портер.

Портеру 34 года, он потерпел четвертое поражение при 31 победе (17 нокаутом) и одной ничьей. Портер становился чемпионом мира по двум версиям, владев поясом Международной боксерской федерации в 2012-2013 годах и титулом Всемирного боксерского совета в 2018-2019 годах.

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