Тарасова считает огромной несправедливостью оценки Степановой и Букина на этапах Гран-при

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Результаты российского танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на этапах Гран-при по фигурному катанию и, как следствие, их непопадание в финал чемпионской серии являются огромной несправедливостью. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Действующие чемпионы России Степанова и Букин заняли на этапах Гран-при в Турине и Гренобле третьи места. Судейство в отношении российского дуэта вызвало ряд вопросов, в том числе и у самих фигуристов.

"Все время какие-то ситуации. Во-первых, наша федерация могла бы позаботиться о них, чтобы они были на других этапах серии, чтобы они не сталкивались все время лбами и не оказывались третьими. Это можно сделать. Если это захотеть", - отметила Тарасова.

"Мне просто нечего сказать, я приблизительно представляю, что будет делаться на следующий год. Не хочу про это говорить. Но понимаю, что планы далеко идущие, - считает специалист. - Зря оставляют Никиту и Вику (чемпионов мира Синицину и Кацалапова - прим.ТАСС) одной парой, без поддержки второй, зря".

Тарасова также призвала Степанову и Букина не сдаваться. "Тяжелое время им переживать, но сдаваться не нужно, потому что сдаться легче, чем продолжать этот тяжелый путь. Это огромная несправедливость - то, что с ними происходит. Дай бог им сейчас сил набраться на чемпионат России, мне очень нравятся их программы в этом году, очень интересно их смотреть", - заключила заслуженный тренер СССР.

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы, также в их активе три бронзовые награды европейских первенств и золото чемпионата России.