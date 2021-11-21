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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова

Третьяк заявил, что Кузнецов должен сам обжаловать решение о дисквалификации в CAS

Хоккеист был отстранен в августе 2019 года на четыре года
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий Евгений Кузнецов должен сам оспорить свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ранее ФХР сообщила, что занимается вопросом сокращения срока дисквалификации Кузнецова. Это может позволить хоккеисту выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

"По Кузнецову очень сложно. И он, и его представитель должны сами опротестовать решение. Мы готовы их всегда поддержать", - сказал Третьяк.

В августе 2019 года форвард был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичДисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
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