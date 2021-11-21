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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: сборная Китая с большой вероятностью сыграет на Олимпиаде в Пекине

По его словам, китайская команда готовится к турниру
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мужская сборная Китая, основу которой составляют игроки клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар", с большой долей вероятности выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В конце сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал агентству AFP, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF вместе с Китайской хоккейной ассоциацией сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей "Куньлунь Ред Стар" - с хабаровским "Амуром" (4:5 ОТ) и "Авангардом" (1:4). Совет IIHF обсудит вопрос по выступлению сборной Китая 26 ноября.

"Я встречался с вице-президентом IIHF, который курирует эту ситуацию. Он в курсе дела, приезжал посмотреть два матча, - сказал Третьяк. - У команды есть 17 игроков. Они будут получать китайские паспорта, но есть проблема, что IIHF допускает на соревнования тех, кто отыграл в чемпионате страны, за которую хоккеисты должны выступать, два года. А по условию Международного олимпийского комитета они должны сыграть три года для участия в Олимпиаде".

"В принципе, команда готовится. Больше вероятности, что она будет участвовать на Олимпиаде", - добавил Третьяк.

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Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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