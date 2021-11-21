Чемпион мира по лыжным гонкам Большунов занял третье место на отборочных соревнованиях

ТАСС, 21 ноября. Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов занял третье место в контрольной гонке сборной России на 15 км свободным стилем. Отборочные соревнования проходят в финском Муонио.

Бородавко: Большунов может пропустить первый в сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам

Большунов преодолел дистанцию за 33 минуты 42,5 секунды. Победил Артем Мальцев (33.31,6), второе место занял Иван Якимушкин (+6,5).

В аналогичной гонке на 10 км у женщин победу одержала Татьяна Сорина (24.58,6), второй стала Наталья Непряева (+20,7), третьей - Вероника Степанова (+25,4).

По итогам контрольных стартов формируется состав сборной России на первый этап Кубка мира в финской Руке. В субботу тренер Юрий Бородавко сообщил ТАСС, что Большунов может пропустить первый этап Кубка мира, который пройдет с 26 по 28 ноября, - все будет зависеть от состояния спортсмена.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне). На Олимпиаде 2018 года Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль.