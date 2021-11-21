Вратарь ЦСКА Акинфеев проводит 800-й матч в карьере

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" стал 800-м в карьере вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

Акинфеев также провел 500-й матч в РПЛ. Вратарю принадлежит рекорд турнира по количеству проведенных в нем игр. Все встречи российского первенства Акинфеев провел в составе московского клуба.

На данный момент счет матча 0:0.

Акинфееву 35 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого играет с 2003 года. В составе московского клуба вратарь стал шестикратным чемпионом и победителем Кубка России, семь раз выиграл суперкубок страны. Голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2005). В составе сборной России Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, доходил до четвертьфинала чемпионата мира - 2018.