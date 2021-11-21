Жук: фигуристы Степанова и Букин идут вперед, а их оценки опускаются вниз

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, демонстрируют прогресс в олимпийском сезоне, но это не отражается в их оценках. Такое мнение ТАСС высказала тренер танцевального дуэта Ирина Жук.

Степанова и Букин заняли на этапах Гран-при в итальянском Турине и французском Гренобле третьи места. Судейство в отношении спортсменов вызвало ряд вопросов, в том числе и у самих фигуристов. После ритм-танца во Франции Степанова отметила, что оценок "не поняла".

"Я следила за соревнованиями во Франции из Варшавы, где находилась со второй нашей парой - Елизаветой Шанаевой и Дэвидом Нарижным. Не перестаю восхищаться Сашей [Степановой] с Ваней [Букиным]. В любых условиях, с любым настроением они могут выйти и откататься, причем откататься очень хорошо, трогательно. Ритм-танец они откатали лучше, чем в Италии. Молодцы, я это вижу как тренер. И мы обсудили это с Сашей Свининым (Александр Свинин - один из тренеров Степановой и Букина - прим. ТАСС), который находился с ними в Гренобле", - рассказала Жук.

Первым стартом для Степановой и Букина стал итальянский этап Гран-при, поскольку спортсмены тяжело входили в сезон из-за проблем со здоровьем.

"Понятно, что они сейчас не в оптимальной своей форме, они болели, много пропускали, но ребята идут вперед. А оценки опускаются вниз. Почему? Можно сказать, что они что-то не сделали, что-то не доделали, но тогда также скрупулезно нужно оценивать всех, каждый шаг, каждый поворот головы, взмах руки", - отметила тренер.

"Мы не очень понимаем, почему оценки пошли вниз, - добавила Жук. - Хотя, наверное, все-таки понимаем. И считаем, что таких огромных отрывов ребят от ведущих мировых пар быть просто не может, они уже боролись со всеми парами топ-уровня, уже были близки к [Габриэле] Пападакис и [Гийому] Сизерону (французский танцевальный дуэт, серебряные призеры Олимпийских игр, четырехкратные чемпионы мира - прим. ТАСС), так откуда выросла эта огромная разница?"

Было бы здоровье

Жук отметила характер спортсменов, которые, несмотря на происходящее, смогли прекрасно исполнить в Гренобле новую произвольную программу "Ромео и Джульетта".

"Ребята были очень расстроены после ритм-танца, и не потому, что проиграли и стали третьими, а баллами, которые были ниже, чем на предыдущем Гран-при. А катались они лучше, это было видно невооруженным взглядом, - сказала Жук. - Но они собрались и очень чувственно, красиво, легко откатались произвольный танец".

Оценки Степановой и Букина за произвольную программу также оказались ниже, чем в Турине. "За произвольную они получили практически то же самое, что и в Турине, даже на 0,3 балла меньше, - заметила тренер. - Опять низкая техническая оценка, но как они, пара такого уровня, могут накатывать блок на одной ноге на первый уровень? Такие вещи нам непонятны".

"Мы работаем, улучшаемся, они никогда не повторяются, мы постоянно придумываем им новые фишки, так откуда такие оценки? - сказала Жук. - И все-таки ребята в хорошем настроении, мы все на позитиве, и они будут идти, будут работать, мы подведем их к главным стартам сезона в максимальной форме, главное, чтобы здоровье не подвело. Когда они будут в своей максимальной форме, мы посмотрим, как их будут оценивать. Поэтому никаких обид, есть недопонимание".

"Спасибо болельщикам"

Жук поблагодарила всех болельщиков, которые оказывают поддержку спортсменам в непростом сезоне.

"В Москве мы все будем разбирать, улучшаться, готовиться к чемпионату России. Мы идем вперед. Я хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые так поддерживают ребят. Многие считают, что Сашу и Ваню недооценивают, но, вопреки ситуации, они приобретают еще большую любовь, поддержку и внимание", - подчеркнула тренер.

Комментируя выступление своих учеников в Варшаве, Жук отметила, что довольна их катанием. "Шанаева и Нарижный сделали большой шаг вперед, откатались в Варшаве лучше, чем на Гран-при в Канаде. Я очень довольна ими. Откатались без грубых ошибок, заняли четвертое место, получили приличные баллы. Их оценили достойно".