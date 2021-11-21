Александр Медведев: большое внимание к Мичкову должно заставить его работать еще больше

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и СКА, первый президент КХЛ Александр Медведев выразил надежду, что внимание, прикованное сейчас к игроку системы петербургского клуба Матвею Мичкову заставит его работать еще больше. Такое мнение он высказал журналистам.

16-летний форвард на Кубке Карьяла стал самым молодым дебютантом национальной команды и самым молодым автором заброшенной шайбы в составе сборной России. Контракт игрока со СКА действует до конца апреля 2026 года.

"Я уверен, что контракт он отработает и вырастит в большого игрока. Конечно, на него свалилась большая нагрузка, но он парень работящий, и я уверен, что такое внимание к нему его не испортит, а, наоборот, заставит работать еще больше", - сказал Медведев.

В составе "СКА-1946" Мичков забросил в субботу пять шайб в ворота петербургского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Париматч - Молодежной хоккейной лиги. Одну из шайб, как и на Кубке Карьяла, он забросил в стиле "лакросс".