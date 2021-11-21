Березуцкий: ЦСКА почти не создал моментов в матче РПЛ с "Химками"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА создали очень мало моментов в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренера ЦСКА Алексей Березуцкий.

В воскресенье ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Химками" со счетом 0:0. С 17-й минуты армейцы играли в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Бруно Фукс.

"Я не видел эпизод с удалением на видео, но могу сказать, что это футбол - все допускают ошибки, - сказал Березуцкий. - Понятно, что нет смысла удаляться на 17-й минуте, лучше пропустить гол. Возможно, Фукс допустил ошибку из-за малой игровой практики, я уже поговорил с ним, это дело поправимое. Неприятно получать удаление и пенальти на 17-й минуте игры, тяжело играть 75 минут в меньшинстве - наверное, наша команда не создала много моментов, даже мало не создали, но во втором тайме организованно сыграли в обороне, это приятно".

"Нельзя сказать, что чем-то сильно недоволен [в первом круге чемпионата России], за исключением некоторых матчей. Например, игры в Сочи, когда мы развалились (1:4). Большинство матчей провели достойно. Первый круг можно оценить на "три с плюсом", - добавил Березуцкий.

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 800-й матч в карьере и 500-й в РПЛ, срок его соглашения с клубом, согласно порталу Transfermarkt, истекает 30 июня 2022 года. "Никаких сомнений, что Игорь продлит контракт с клубом, нет, - отметил Березуцкий. - Что касается его юбилейного матча, то сами цифры говорят за себя - они просто фантастические".

ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 15 встречах, столько же и у "Краснодара", однако московский клуб уступает ему по дополнительным показателям. В следующем туре армейцы 28 ноября дома сыграют против петербургского "Зенита".