Игрок "Нефтехимика" забросил шайбу броском из своей зоны в матче КХЛ

ТАСС, 21 ноября. Чешский защитник нижнекамского "Нефтехимика" Рональд Кнот в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом" забросил шайбу броском из своей зоны.
На 14-й минуте встречи Кнот бросил по воротам Даниила Исаева, не доходя до синей линии, и вывел команду вперед. После первого периода "Нефтехимик" ведет со счетом 1:0. Для Кнота этот гол стал третьим в нынешнем сезоне.
From a zone far, far away...— KHL (@khl_eng) November 21, 2021
Ronald Knot scores from HIS OWN ZONE! pic.twitter.com/EUhiNoJakd
После 30 матчей "Локомотив" набрал 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Нефтехимик" с 30 очками после 29 игр располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.