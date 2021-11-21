Игрок "Нефтехимика" забросил шайбу броском из своей зоны в матче КХЛ

ТАСС, 21 ноября. Чешский защитник нижнекамского "Нефтехимика" Рональд Кнот в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом" забросил шайбу броском из своей зоны.

На 14-й минуте встречи Кнот бросил по воротам Даниила Исаева, не доходя до синей линии, и вывел команду вперед. После первого периода "Нефтехимик" ведет со счетом 1:0. Для Кнота этот гол стал третьим в нынешнем сезоне.