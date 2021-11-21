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КХЛ

Игрок "Нефтехимика" забросил шайбу броском из своей зоны в матче КХЛ

Чешский защитник Рональд Кнот открыл счет в матче с ярославским "Локомотивом"

ТАСС, 21 ноября. Чешский защитник нижнекамского "Нефтехимика" Рональд Кнот в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом" забросил шайбу броском из своей зоны.

На 14-й минуте встречи Кнот бросил по воротам Даниила Исаева, не доходя до синей линии, и вывел команду вперед. После первого периода "Нефтехимик" ведет со счетом 1:0. Для Кнота этот гол стал третьим в нынешнем сезоне.

После 30 матчей "Локомотив" набрал 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Нефтехимик" с 30 очками после 29 игр располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.

 

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