Терюшков заявил, что футбольный клуб "Химки" не хотел расставаться с Черевченко

ТАСС, 21 ноября. Руководство подмосковного футбольного клуба "Химки" не хотело расставаться с главным тренером команды Игорем Черевченко. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

Черевченко покинул "Химки" 25 октября. В пятницу в подмосковном клубе объявили о возвращении специалиста на пост главного тренера команды.

"Игорь Геннадьевич [Черевченко] всегда был с нами, и в тяжелые моменты тоже, - сказал Терюшков. - Его уход был для нас неожиданным. Возвращение Игоря Геннадьевича добавит дополнительных эмоций. Не вижу тренеров, которые лучше могут помочь команде".

"Ходило много слухов, у нас был ряд кандидатов, но по нынешней ситуации Игорь Геннадьевич был одним из самых неплохих вариантов, - добавил Терюшков. - После ухода он душевно всегда был с нами. Не получилось договориться с другими кандидатами? Можно и так сказать".

Терюшков выразил уверенность в том, что Черевченко принесет команде огромную пользу: "Но нам в принципе не хотелось с ним расставаться. Может быть, эта пауза нужна была и тренеру, и команде. Уверен, что Игорь Геннадьевич еще принесет огромную пользу клубу".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, имея в активе 13 очков в 15 встречах.