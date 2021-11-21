Российские шпажисты стали победителями этапа Кубка мира в Швейцарии

ТАСС, 21 ноября. Россияне Сергей Бида, Георгий Бруев, Никита Глазков и Павел Сухов выиграли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в швейцарском Берне.

По ходу турнира россияне одолели команды Австрии (45:25), Аргентины (45:32), Дании (45:44) и Японии (45:34). В финале сборная России победила испанцев (45:44).

Победителем индивидуального первенства стал Рубен Лимардо из Венесуэлы, второе место занял француз Александр Бардене, третье место разделили француз Ромен Каннон и итальянец Андреа Сантарелли.

Следующий этап Кубка мира состоится в Токио 10 декабря.