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Летние олимпийские виды спорта

Российские шпажисты стали победителями этапа Кубка мира в Швейцарии

В финале Сергей Бида, Георгий Бруев, Никита Глазков и Павел Сухов одолели испанцев
Юлен Перейра (Испания) и Сергей Бида (Россия) EPA-EFE/PETER KLAUNZER
Описание
Юлен Перейра (Испания) и Сергей Бида (Россия)
© EPA-EFE/PETER KLAUNZER

ТАСС, 21 ноября. Россияне Сергей Бида, Георгий Бруев, Никита Глазков и Павел Сухов выиграли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в швейцарском Берне.

По ходу турнира россияне одолели команды Австрии (45:25), Аргентины (45:32), Дании (45:44) и Японии (45:34). В финале сборная России победила испанцев (45:44).

Победителем индивидуального первенства стал Рубен Лимардо из Венесуэлы, второе место занял француз Александр Бардене, третье место разделили француз Ромен Каннон и итальянец Андреа Сантарелли.

Следующий этап Кубка мира состоится в Токио 10 декабря.

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