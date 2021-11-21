Федоров: тренеры ЦСКА имеют диалог в том числе и с опытными игроками команды

В воскресенье ЦСКА обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги СКА со счетом 3:1, забросив все шайбы в первом периоде. Безвыигрышная серия армейцев из Санкт-Петербурга достигла шести матчей, что является для них антирекордом в лиге.

"Мы увидели у них в составе три игрока 2000 года рождения и младше и игрока 1995 года в обороне, в линии обороны кардинально такие перемены сказались. Но нашей задачей было начать хорошо игру, как это было в Минске, организовать правильное давление в зоне атаки. Соперник был мобилизован, мы понимали, что разговор у ребят из СКА после первого периода был серьезным. Мы настраивали ребят играть не по счету, а так, как мы видим, и играть каждый отрезок правильно", - сказал Федоров.

"Что касается наших идей, я думаю, вопрос не в том, что команда приняла или примет их, а что ребята слушают и стараются наши установки выполнять. У нас опытный коллектив, есть лидеры, которые правильно поставили вопросы к себе лично и перед командой - я говорю о капитанах и его ассистентах. Мы имеем определенный диалог с каждым из игроков как коллективно, так и индивидуально, но нам есть над чем работать. Рабочий процесс небыстрый, поэтому надо еще и играть, отдавать эмоции и силы, и я надеюсь, нам удастся в ближайшем будущем, то есть до января, донести до команды основные аспекты игры", - добавил он.

Федоров рассказал, как команда готовилась во время паузы на игры сборных. "Мы работали неполные три дня, кое-что пришлось отложить на другие времена. Ребята молодцы, справились, потерпели, причем последний день бы самым тяжелым, но удалось им дать выходной перед началом новой серии игр. Подошли более-менее свежими к "Северстали", неплохо в физическом плане выглядели с "Динамо", удалось в сжатые сроки повысить тонус и катание ребят", - отметил он.

В следующем матче ЦСКА в гостях 24 ноября сыграет с череповецкой "Северсталью".