Слуцкий заявил, что недоволен игрой "Рубина" в первом круге чемпионата России по футболу

ТАСС, 21 ноября. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий остался недоволен игрой команды в первом круге Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал на онлайн-конференции.

В воскресенье "Рубин" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче 15-го тура РПЛ. На 59-й минуте встречи защитник хозяев Игорь Юрганов получил красную карточку и был удален с поля, спустя две минуты поле покинул полузащитник казанской команды Абильдгор, получив вторую желтую карточку.

"Не попали в игру вначале, не контролировали зону подборов, получили большое количество стандартов. Наверное, заслуженно пропустили, хорошо, что быстро отыгрались, - сказал Слуцкий. - Во втором тайме получили численное преимущество на две минуты. После того, как все было уравнено, искали шансы в контратаках, в одной из них его нашли".

"В целом не доволен игрой команды в первом круге, у нас были изменения уже по ходу сезона. Ведущий нападающий команды выбыл на долгий срок, есть сложности, конечно, хотелось бы, чтобы они быстрее решались, но быстро пока не получается. В прошлом году до зимнего перерыва мы по качеству выглядели лучше, но много очков не добрали. После перерыва за 11 туров попали высоко, хотя качество игры не способствовало, - в каких-то матчах ты недобираешь, в каких-то перебираешь", - отметил Слуцкий.

"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 15 матчах. В следующем туре казанский клуб 28 ноября примет московское "Динамо".