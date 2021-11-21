Норвежец Гранеруд выиграл этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Норвежец Халвор Эгнер Гранеруд стал победителем этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.

По сумме двух попыток он набрал 235,3 балла. Вторым стал представитель Германии Карл Гайгер (225,5), третьим - Штефан Крафт (223,8). Россиянин Роман Трофимов стал 20-м (194,8), Данил Садреев - 26-м (187,4), Денис Корнилов - 38-м (88,1), Илья Манков - 41-м (83,6), Александр Баженов - 45-м (74,7), Михаил Назаров - 47-м (71,0), Ильмир Хазетдинов - 49-м (67,2).

Ранее в субботу норвежец стал третьим. Первое место занял Гайгер, второе - японец Рёю Кобаяси.

Гранеруду 25 лет, для него это 12-я победа на этапах Кубка мира. Также на его счету золотая медаль чемпионата мира 2020 года в командном первенстве.

В общем зачете Кубка мира лидирует Гайгер, набравший 180 очков. Вторым идет Гранеруд (160), третьим - Кобаяси (80).

Этап Кубка мира в Нижнем Тагиле проходил с 20 по 21 ноября. Следующий этап пройдет в финском Куусамо с 27 по 28 ноября.