Колосков назвал предсказуемым решение Карпина продолжить работу в сборной России

В воскресенье Карпин рассказал в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале, что продолжит работать со сборной России. Ранее он не исключал, что может уйти из команды до предстоящих в марте 2022 года стыковых матчей на чемпионат мира.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о продолжении работы в национальной команде до матчей раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года стало предсказуемым для почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова. Об этом Колосков рассказал ТАСС.

"Чтобы всем было понятно: не может быть другого тренера сборной России, кроме Карпина, потому что он подписал контракт с Российским футбольным союзом до конца стыковых матчей, - сказал Колосков. - Поэтому о каких-то тренерах рассуждать бессмысленно. Кто не был в таком состоянии, в каком был Карпин, никогда в жизни не поймет, почему он сделал такое заявление. Ведь после такого поражения человек находится в состоянии аффекта, он не контролирует себя до конца, он в отчаянии, и, конечно, журналистам, зная психологию, не стоило такие вопросы задавать".

"Он сказал это неосознанно, в состоянии высочайшего нервного напряжения, я знаю это по себе, неоднократно в такой ситуации находился. Ему нужно было время, чтобы успокоиться, а не для принятия решения, он его принял несколько месяцев назад при подписании договора, а чтобы осмыслить происходящее. Сегодня он вполне естественно заявил, что продолжит готовить команду, это абсолютно для меня предсказуемое решение", - добавил собеседник агентства.

Колосков считает, что нет смысла искать нового тренера для сборной России. "На сегодняшний день Карпин выполнил задачу, - отметил он. - Все прекрасно понимали после жеребьевки, что фаворитом в группе H является сборная Хорватии, россиянам отводилось роль команды, которая будет бороться за второе место, все это понимали. Да, могли сыграть вничью и выйти напрямую, не получилось, но задача ведь выполнена. Но команда на плаву, мы все еще можем через стыковые матчи выйти на чемпионат мира. У Карпина за семь игр пять побед, по одной ничье и поражению, такими результатами может гордиться любой тренер, я думаю, что Карпин на своем месте".

"Матч с хорватами стал шоком и для футболистов. Но Карпин понял, что кое-кто прятался от того, чтобы не получить мяч, значит он знает слабые стороны игроков, знает, на кого можно рассчитывать в такой ситуации, а на кого - нет. Он получил бесценный опыт, который ему пригодится. Я считаю, что все закономерно, будем с напряжением ожидать мартовских игр", - заключил Колосков.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября

Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Контракт Карпина с РФС был подписан до декабря 2021 года. В случае выхода в раунд плей-офф соглашение автоматически продлевалось.

Сборная России заняла второе место в группе H отборочного турнира и получила право сыграть в раунде плей-офф. Для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

При жеребьевке 12 команд распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Российская сборная окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома, также сеяными будут сборные Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса. В число несеяных вошли команды Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии, Австрии и Украины. Во втором раунде плей-офф шесть сборных определят трех участников финальной части чемпионата мира. В полуфинале российские футболисты могут встретиться с командами Австрии, Чехии, Северной Македонии, Польши или Турции.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Англии, Дании и Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.