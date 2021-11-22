Белое и черное. Российские шахматистки выиграли чемпионат Европы, мужчины - без медалей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Командный чемпионат Европы по шахматам в Словении завершился победой женской сборной России. Золотые медали россиянки обеспечили себе в субботу, обыграв команду Украины в матче восьмого тура. Мужчины, выступавшие не в самом оптимальном составе, остались без медалей, завершив выступление на шестом месте.

Россиянки стали чемпионками Европы в седьмой раз, что является рекордным показателем, ранее они побеждали в 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 годах. Также на их счету одно серебро (2013) и две бронзы (2003, 2005). Команда выиграла все девять матчей на турнире и набрала 18 очков. Второе место заняли шахматистки из Грузии, набрав 15 очков, третье - из Азербайджана (12). В женском турнире участвовала 31 команда.

"Досрочно выиграв командный чемпионат Европы, российские шахматистки вновь показали свой высокий уровень и профессионализм и порадовали своих многочисленных болельщиков", - сказал ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, подводя итоги чемпионата Европы.

В субботу россиянки победили команду Украины со счетом 3:1. Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла Юлию Осьмак, Алина Кашлинская - Инну Гапоненко. Вничью завершились партии между Александрой Горячкиной и Анной Музычук, а также Полиной Шуваловой и Наталией Буксой.

Мужская команда осталась вне тройки

Мужская сборная России победила англичан в заключительном, девятом туре чемпионата Европы в воскресенье - 2,5:1,5. Андрей Есипенко черными фигурами обыграл Рави Харию. Вничью завершились партии между Александром Грищуком и Майклом Адамсом, Владиславом Артемьевым и Давидом Хауэллом, Даниилом Дубовым и Люком Макшейном.