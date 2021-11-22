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Белое и черное. Российские шахматистки выиграли чемпионат Европы, мужчины - без медалей

Женская команда победила во всех девяти матчах, мужская заняла шестое место
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Командный чемпионат Европы по шахматам в Словении завершился победой женской сборной России. Золотые медали россиянки обеспечили себе в субботу, обыграв команду Украины в матче восьмого тура. Мужчины, выступавшие не в самом оптимальном составе, остались без медалей, завершив выступление на шестом месте.

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Россиянки стали чемпионками Европы в седьмой раз, что является рекордным показателем, ранее они побеждали в 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 годах. Также на их счету одно серебро (2013) и две бронзы (2003, 2005). Команда выиграла все девять матчей на турнире и набрала 18 очков. Второе место заняли шахматистки из Грузии, набрав 15 очков, третье - из Азербайджана (12). В женском турнире участвовала 31 команда.

"Досрочно выиграв командный чемпионат Европы, российские шахматистки вновь показали свой высокий уровень и профессионализм и порадовали своих многочисленных болельщиков", - сказал ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, подводя итоги чемпионата Европы.

В субботу россиянки победили команду Украины со счетом 3:1. Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла Юлию Осьмак, Алина Кашлинская - Инну Гапоненко. Вничью завершились партии между Александрой Горячкиной и Анной Музычук, а также Полиной Шуваловой и Наталией Буксой.

Мужская команда осталась вне тройки

Мужская сборная России победила англичан в заключительном, девятом туре чемпионата Европы в воскресенье - 2,5:1,5. Андрей Есипенко черными фигурами обыграл Рави Харию. Вничью завершились партии между Александром Грищуком и Майклом Адамсом, Владиславом Артемьевым и Давидом Хауэллом, Даниилом Дубовым и Люком Макшейном.

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По итогам девяти туров сборная России заняла шестое место в таблице, набрав 12 очков. За российскую команду не выступал Ян Непомнящий, которому 26 ноября предстоит первая партия матча за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена в Дубае.

Чемпионами в мужском турнире впервые стали шахматисты из Украины (14 очков), второе место заняли французы, уступив украинцам по дополнительным показателям (14 очков), третье - поляки (13 очков). В турнире участвовали 39 команд.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы являются сборные СССР и России. Советская мужская команда неизменно становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах.

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