Погоня за лидером. "Динамо" впервые за 13 лет завершило первый круг РПЛ на втором месте

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" 21 ноября разгромило на своем поле тульский "Арсенал" со счетом 5:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Это позволило команде впервые с сезона-2008 первую половину чемпионата завершить на втором месте в турнирной таблице. Футболисты "Динамо" уже с первых минут завладели преимуществом в матче, большую часть времени контролируя мяч, вскоре команде удалось забить. На 15-й минуте Константин Тюкавин сделал передачу Себастьяну Шиманьскому, который почти с линии штрафной сильно пробил в правый нижний угол. Хозяева продолжали давить и выдали результативный отрезок, забив три гола за пять минут.

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На 22-й минуте Фабиан Бальбуэна замкнул передачу с углового, для него этот гол стал дебютным в составе "Динамо", защитник перешел в команду из английского "Вест Хэма" перед началом сезона. Спустя три минуты Сергей Паршивлюк сделал подачу в штрафную, после которой мяч головой переправил в ворота Вячеслав Грулев. А на 27-й минуте Грулев оформил дубль, он не без труда прошел к штрафной и с левой ноги отправил мяч в левый верхний угол. Спустя некоторое время игроки "Арсенала" немного пришли в себя и начали активнее атаковать, им отвечали и футболисты хозяев, но в первом тайме голов больше не было. Во втором тайме ничего не поменялось - "Динамо" продолжало владеть мячом и создавать моменты у ворот "Арсенала". На 60-й минуте гол забил полузащитник хозяев Арсен Захарян, он получил мяч около штрафной и точно пробил в правый верхний угол. Захарян сыграл впервые с 29 октября, из-за травмы полузащитник пропустил игру с "Краснодаром" (1:0) и матчи сборной России в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года против команд Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Игра немного успокоилась, но в концовке встречи "Арсенал" сумел отквитать один мяч - на 86-й минуте Даниил Хлусевич замкнул прострел с левого фланга. "Игра "Арсенала" - большой позор" После матча главный тренер "Динамо" Сандро Шварц заявил, что команда полностью контролировала игру в первом тайме. "На протяжении первого тайма мы полностью владели инициативой, доминировали территориально, вся игра была под нашим контролем, - отметил Шварц на пресс-конференции. - Команда забила великолепные мячи, причем они были разными. На протяжении 75-80 минут мы держали игру под контролем, во втором тайме забили пятый гол. Но, к сожалению, в конце сыграли пассивно и дали сопернику забить ответный мяч". "В то же время стоит отметить, что мы завершили первый круг, набрав 29 очков. Если сравнивать это со вторым кругом прошлого сезона, когда мы набрали 26 очков, то можно увидеть прогресс. Мы находимся на правильном пути, показываем свой футбол. Я рад, что мы закончили первый круг с таким результатом", - добавил главный тренер "Динамо". Его коллега из "Арсенала" Миодраг Божович назвал игру своей команды большим позором. "Очень трудно комментировать нашу игру, потому что игры вообще не было, к 27-й минуте пропустили четыре гола, - сказал специалист журналистам. - Трудно найти слова для описания матча, это большой позор. Что поделаешь, это футбол, хорошо, что не пропустили еще больше. Думаю, что во втором тайме, когда на нас не оказывалось никакого давления, "Динамо" затормозило, мы чуть-чуть выглядели лучше, но для нас это ничего не значит".

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При счете 0:4 болельщики "Арсенала", приехавшие в Москву поддержать свою команду, в полном составе покинули гостевой сектор. "До этого была сложная ситуация, сейчас она такая же, продолжаем борьбу за выживание. Один раз я извинился перед болельщиками после матча с "Ростовом" (0:4), нужно и после "Динамо". Мне уже стыдно извиняться", - отметил Божович. Помощник главного тренера "Динамо" Андрей Воронин после игры ответил на вопрос о том, есть ли у команды шансы догнать занимающий первое место петербургский "Зенит". "Мы не хотим смотреть так далеко в турнирную таблицу, движемся от игры к игре, - сказал он журналистам. - Шансы есть у всех команд, потому что многие команды теряют очки. Со следующей недели начинается второй круг, у нас в этом году осталось три игры, хотим как можно больше очков взять и уйти нормально на перерыв". После победы "Динамо" набрало 29 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ, "Зенит" имеет в активе 33 очка. В следующем туре подопечные Шварца в гостях сыграют с казанским "Рубином" 28 ноября. "Арсенал" с 13 очками располагается на 14-й позиции. Следующий матч тульский клуб проведет дома против московского "Локомотива" 29 ноября. "Сочи" уступил вторую строчку В другом матче дня "Сочи" на своем поле проиграл "Рубину" со счетом 1:2. У хозяев гол забил Родриго, в составе казанской команды отличились Оливер Абильдгор и Андерс Дрейер. Во втором тайме в течение двух минут с поля были удалены два футболиста. Сначала прямую красную карточку получил защитник "Сочи" Игорь Юрганов, затем поле за две желтые карточки покинул Абильдгор.

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Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что его команда вначале не вошла в игру. "Не контролировали зону подборов, получили большое количество стандартов. Наверное, заслуженно пропустили, хорошо, что быстро отыгрались, - сказал Слуцкий журналистам. - Во втором тайме получили численное преимущество на две минуты. После того, как все было уравнено, искали шансы в контратаках, в одной из них его нашли". "В целом недоволен игрой команды в первом круге, у нас были изменения уже по ходу сезона. Ведущий нападающий команды выбыл на долгий срок, есть сложности, конечно, хотелось бы, чтобы они быстрее решались, но быстро пока не получается. В прошлом году до зимнего перерыва мы по качеству выглядели лучше, но много очков не добрали. После перерыва за 11 туров поднялись высоко, хотя качество игры не способствовало - в каких-то матчах ты недобираешь, в каких-то перебираешь", - подвел Слуцкий итоги выступления своих подопечных в первой половине чемпионата. Наставник "Сочи" Владимир Федотов считает, что его команда потеряла бдительность после забитого мяча. "Я думаю, что было очень хорошее и динамичное начало, логично со стандарта забили гол, - сказал Федотов. - Потом немного потеряли бдительность, атаку сопровождали, было достаточно людей в обороне, но пропустили разящий удар - подключение Абильдгора. По ходу тайма не раз создавали и не раз были близки к голу, но вратарь выручал. Второй тайм также проходил при нашем преимуществе, было удаление, но мы недолго оставались в меньшинстве, в этой переходной фазе был ряд хороших моментов, которые мы не доиграли, и сработало правило "не забили мы - забили нам". До конца стремились уйти от поражения, но всегда не хватало чуть-чуть". "Команда находится на третьем месте, голову пеплом посыпать не будем. Командой проведена хорошая работа, были качественные матчи, не обошлось без поражений. Но чемпионат очень ровен, каждая команда может обыграть каждую, бывали сюрпризы. Поэтому поблагодарим ребят за проявленное отношение к делу и движение в таблице", - добавил главный тренер "Сочи".

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"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 15 матчах. В следующем туре сочинцы на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 27 ноября. "Рубин" с 22 очками располагается на восьмой позиции, следующий матч казанский клуб проведет дома против "Динамо", встреча состоится 28 ноября. Необычное возвращение Черевченко в "Химки" Также в воскресенье "Химки" в гостях сыграли вничью с ЦСКА со счетом 0:0. Этот матч стал первым для подмосковной команды после возвращения Игоря Черевченко на пост главного тренера, который он покинул менее месяца назад. В целом игра прошла без значимых моментов, за исключением удаления и пенальти в начале матча. Защитник хозяев Бруно Фукс в борьбе за мяч в штрафной площади прихватил нападающего "Химок" Кемаля Адеми, судья Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил бразильца и назначил пенальти. Адеми не смог реализовать 11-метровый, пробив выше ворот.

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"Хорошая игра, не было ощущения, что ЦСКА играл в меньшинстве, особенно во втором тайме, - сказал журналистам после игры Черевченко. - У нас многое не получалось, в атаке сыграли очень плохо, позиционная атака очень сильно хромает. Задача - сохранить прописку в РПЛ, это ведь тоже задача. Что касается моего возвращения, то в прессе уже писали, что из руководства позвонили мне, мы встречались не один раз. После разговоров решили вернуться всем тренерским штабом в клуб". Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий связал удаление Фукса с тем, что у футболиста было мало игровой практики. "Понятно, что нет смысла удаляться на 17-й минуте, лучше пропустить гол, возможно, Фукс допустил ошибку из-за малой игровой практики, я уже поговорил с ним, это дело поправимое, - сказал Березуцкий на пресс-конференции. - Неприятно получать удаление и пенальти на 17-й минуте игры, тяжело играть 75 минут в меньшинстве - наверное, наша команда не создала много моментов, даже мало не создали, но во втором тайме организованно сыграли в обороне, это приятно".

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