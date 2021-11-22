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НХЛ

Три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 5:4, забросив победную шайбу за 0,4 секунды до финальной сирены
Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") AP Photo/Jessie Alcheh
Описание
Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")
© AP Photo/Jessie Alcheh

ТАСС, 22 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Баффало" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (20-я минута), Джейкоб Труба (29), Каапо Какко (33), К'Андре Миллер (34) и Райан Линдгрен (60), принесшей своей команде победу за 0,4 секунды до финальной сирены. У проигравших отличились Расмус Асплунд (16), Винни Хиностроза (23), Тейдж Томпсон (33) и Расмус Далин (34).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. В текущем сезоне НХЛ форвард провел 18 матчей, в которых набрал 19 (4 гола + 15 передач) очков. Место в воротах команды из Нью-Йорка с первых минут занял Александр Георгиев. Российский голкипер за два периода пропустил четыре шайбы, перед третьей 20-минуткой его сменил соотечественник Игорь Шестеркин.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 25 очков в 18 матчах. "Баффало" с 16 очками после 17 игр идет шестым в таблице Атлантического дивизиона.

В следующем матче "Рейнджерс" 25 ноября в гостях сыграют с "Нью-Йорк Айлендерс", "Баффало" 23 ноября примет "Коламбус".

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