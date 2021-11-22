"Айлендерс" потерпели шестое поражение подряд в НХЛ, Сорокин отразил 37 бросков

ТАСС, 22 ноября. "Торонто" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер (4-я, 54-я минуты) и Ондржей Каше (23). Ворота "Айлендерс" в этом матче защищал российский голкипер Илья Сорокин, он отразил 37 бросков.

"Айлендерс" потерпели шестое поражение подряд, команда занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 15 матчах 12 очков. "Торонто" идет вторым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 27 очков после 20 игр.

В следующем матче "Торонто" 25 ноября в гостях сыграет с "Лос-Анджелесом", "Айлендерс" в этот же день примут "Нью-Йорк Рейнджерс".