Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Сиэтлом"

ТАСС, 22 ноября. "Сиэтл" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн (16-я минута), Джейден Шварц (27), Адам Ларссон (28), Калле Ярнкрок (34) и Янни Гурд (60). У проигравших отличились Тим Уилсон (4) и российский нападающий Александр Овечкин (44), для которого эта шайба стала 745-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе - Горди Хоу (801).

В эпизоде с голом Уилсона результативный пас сделал форвард Евгений Кузнецов, а Овечкину ассистировал защитник Дмитрий Орлов.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 19 матчах 27 очков. "Сиэтл" прервал серию из шести поражений и с 11 очками после 18 игр занимает последнее, восьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче "Вашингтон" 25 ноября примет "Монреаль", "Сиэтл" в этот же день на своем льду сыграет с "Каролиной".

В других матчах игрового дня "Калгари" в гостях обыграл "Бостон" (4:0), "Чикаго" на выезде оказался сильнее "Ванкувера" (1:0).