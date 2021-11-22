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Хоккей в России

Юбилей отечественного хоккея могут отпраздновать перед матчем с канадцами 15 декабря

Владислав Третьяк рассказал, что в связи с пандемией масштабное празднование перенесено на будущее
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию отечественного хоккея, могут пройти 15 декабря перед матчем между российской и канадской сборными в рамках Кубка Первого канала. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Датой рождения отечественного хоккея считается 22 декабря 1946 года, в этот день в Москве, Ленинграде, Архангельске, Риге и Каунасе 12 команд провели первые матчи первого чемпионата страны.

"Мы хотели глобально отпраздновать юбилей, хотели пригласить людей из регионов, сделать большой концерт. Но в связи с пандемией, возможно, перенесем празднование на будущее, - сказал Третьяк. - Одно из предложений - собрать всех ветеранов 15 декабря, вывести на лед перед матчем [Кубка Первого канала] с канадцами".

В воскресенье московское "Динамо" провело гала-матч, посвященный 75-летнему юбилею клуба.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичХоккей в России
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