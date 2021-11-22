Федерация хоккея России надеется, что Кубок Первого канала смогут посетить больше зрителей

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на увеличение разрешенной заполняемости трибун на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Турнир, являющийся вторым этапом Евротура, пройдет в Москве с 15 по 19 декабря на "ЦСКА-Арене". В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.

"Будем следовать установленным правилам по безопасности в условиях коронавируса. Надеемся, что после 1 декабря будут послабления", - сообщил Третьяк.

В сентябре было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде в Пекине, но лига может отозвать игроков до 10 января, если сочтет эпидемиологические условия небезопасными.

Третьяк отметил, что Кубок Первого канала является важным этапом подготовки к Олимпиаде. "Жду, что уже [Алексей] Жамнов (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) со своим штабом определятся с кандидатами, которые будут близки к участию в Олимпийских играх, если в Пекин не поедут игроки НХЛ. Потому что канадцы не зря попросились [на Кубок Первого канала]. Никто не знает, что будет в последний момент, после 10 января. Канадцы играют и у нас, и на Кубке Шпенглера, и всегда интересно с ними поиграть - это хорошая проверка для нашей команды. И на Кубок Первого канала Жамнов соберет всех сильнейших, кто сегодня есть в Континентальной хоккейной лиге", - сказал президент ФХР.

В последний раз сборная Канады играла на Кубке Первого канала в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане и заняла пятое место. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.