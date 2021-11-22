Великая и Борзаковский являются кандидатами в комиссию спортсменов ОКР

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по легкой атлетике в беге на 800 м Юрий Борзаковский и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая являются кандидатами на включение в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом стало известно из материалов, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Расширенное заседание комиссии спортсменов, во время которого пройдут выборы, состоится в понедельник. Великая является действующим председателем комиссии.

Кандидатами также являются двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, бронзовый призер Олимпийских игр в парусном спорте Стефания Елфутина, двукратный олимпийский чемпион и главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев, член сборной России по гребле на байдарках и каноэ Елена Прохорова, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Анастасия Фесикова, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому Павел Эйгель.

Также известно, что еще шесть действующих членов комиссии планируют переизбраться.