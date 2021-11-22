Главный тренер российских саночников назвал причины неудачного выступления команды в Китае

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские саночники не сумели побороться за награды этапа Кубка мира в Пекине из-за того, что имели меньше информации о новой олимпийской трассе, чем их соперники. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

Стартовый этап Кубка мира по санному спорту проходил с 20 по 21 ноября, ему предшествовал двухнедельный тренировочный сбор. Лучший результат среди российских спортсменов показала Татьяна Иванова, занявшая шестое место в личном турнире, Семен Павличенко был седьмым в мужских заездах, чемпион мира 2021 года Роман Репилов - восьмым. В первую десятку сумели попасть Виктория Демченко (девятое место) и экипаж саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов (десятое место).

"Признаюсь, мы тоже не ожидали такого результата, привыкли занимать места повыше, - отметил Чудинов. - Если называть возможные причины такого выступления, то я бы начал с карантина. Когда мы прилетели в Пекин, то первые десять дней нас не выпускали в тренажерный зал из-за ковида. А всего за три недели мы побывали там два раза, что непозволительно мало для профессионального спортсмена".

Во время сбора в сборной России были выявлены два положительных результата теста на коронавирус - у Павла и Романа Репиловых. Павел Репилов, после отбытия карантина, возобновил тренировки 13 ноября, Роман Репилов - 17 ноября.

"Второе, что я хотел бы отметить, это не похожий ни на какую другую профиль трассы. Но те иностранные саночники, которые год назад были в Пекине на гомологации, вернулись сюда, имея представление о трассе, что вылилось в итоге в хороший результат", - добавил специалист.

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Германии Натали Гайзенбергер, вынужденная на протяжении нескольких дней сбора находиться на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом, во время выступления на этапе Кубка мира допустила грубые ошибки и заняла 26-е место. Не имел возможности для полноценных тренировок из-за положительного результата тестов на ковид и германский экипаж саней-двоек Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, выигравший на ЧМ-2021 золото в спринте и серебро в классической гонке. В Пекине спортсмены заняли девятое место.

"Сейчас у нас много пищи для размышлений"

"Семен в первом заезде тоже ошибся, в конце трассы летел надо льдом, но во втором заезде он уже более-менее проехал, хотя все равно не с тем временем, - сказал Чудинов. - Некоторым нашим иностранным коллегам ранее удалось собрать больше информации о трассе, инвентарь успели подобрать соответствующий. Мы же первичную информацию получили только сейчас. А наш лидер Роман Репилов меньше всех провел на трассе тренировочных спусков из-за этой непонятной ситуации с положительными и отрицательными тестами на коронавирус, которые поставили в тупик медицинских представителей Международного олимпийского комитета".

"Соперники привезли нам огромные отрывы, что непривычно для нас, повторюсь. Сейчас у нас много пищи для размышлений, будем теперь анализировать. Перед самой Олимпиадой будет совсем мало заездов, в Пекин нужно уже приехать подготовленными. Да, зимой может быть совершенно другой лед, другие траектории, но контур трассы все равно останется прежним", - заключил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная Германии лидирует в общем зачете Кубка мира, завоевав на этапе в Пекине две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Второе место занимает команда Австрии (1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медали), третье - Латвии (0-0-1).