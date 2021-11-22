Лидер сборной России по санному спорту Иванова может пропустить этап Кубка мира в Сочи

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года по санному спорту россиянка Татьяна Иванова получила травму ноги в воскресенье во время командной гонки в Пекине, что ставит под вопрос ее участие в следующем этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи. Об этом ТАСС сообщил начальник команды Артем Петраков.

Спортсменке предстоит пройти медицинское обследование после возвращения из Китая в Россию.

Ивановой 30 лет, она дебютировала на этапах Кубка мира в ноябре 2008 года. На этапе Кубка мира в Пекине спортсменка стала шестой в личных соревнованиях. В командной гонке, которая проходила в воскресенье, Иванова упала.

Петраков пока не готов говорить о перспективах участия Ивановой в следующем этапе Кубка мира, который пройдет с 27 по 28 ноября. "Пока сложно что-либо говорить, возможно, у Татьяны растяжение. Нога опухла. После прилета в Сочи врачи посмотрят по динамике, какие дальнейшие действия предпринимать", - сказал он.

"Таня [Иванова] в эстафете выступила на грани серьезной травмы, - сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов. - Первичный осмотр показал, что она ушибла голеностоп, но надо дождаться результатов более углубленного медицинского обследования. Надеемся, что она выступит на следующем этапе в Сочи, но сейчас Татьяне больно наступать на ногу".

Все участники Кубка мира прилетят в Сочи вечером 22 ноября специальным авиачартером из Пекина. Накануне спортсмены и тренеры прошли тестирование на коронавирус. По словам Петракова, у представителей России все тесты показали отрицательный результат. Второй и третий этапы Кубка мира пройдут в Сочи с 27 по 28 ноября и с 4 по 5 декабря соответственно.