Вратарь "Локомотива" Гилерме из-за травмы стопы пропустит ближайшие матчи

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме из-за травмы, полученной в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата", пропустит ближайшие игры. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

"Локомотив" 20 ноября в домашнем матче потерпел поражение от "Ахмата". Встреча завершилась со счетом 1:2.

"В матче с "Ахматом" Маринато Гилерме получил травму - повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы. Вратарю "Локомотива" потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов. Гилерме пропустит ближайшие матчи команды", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Локомотив" после 15 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет восемь очков. В 16-м туре железнодорожники 29 ноября на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".

Ближайший матч москвичи проведут 25 ноября. В пятом туре группового этапа Лиги Европы российская команда примет итальянский "Лацио".