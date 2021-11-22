Уральские киберспортсмены победили команду из Харбина в товарищеском турнире по Dota 2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Киберспортсмены из Свердловской области победили команду из Харбина (Китай) в товарищеском турнире по Dota 2, посвященном 30-летию установления отношений между российским регионом и китайским городом. Награждение победителей прошло в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Были очень зрелищные четыре матча, наши ребята проявили очень интересные тактики, они были очень слаженными и смогли триумфально победить во всех четырех матчах, - сообщил заместитель председателя Свердловского отделения Федерации компьютерного спорта России Игорь Кушнарев. - Борьба была очень равной, но в этот раз мы проявили немного больше усердия".

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что в 2020 году в различных киберсоревнованиях в регионе приняли участие более двух тысяч спортсменов. Для поддержки кибердисциплин будет рассматриваться возможность выделения средств из регионального бюджета. Рапопорт также добавил, что одна из конференций международного саммита "Спорт-Аккорд", который пройдет в мае 2022 года в Екатеринбурге, будет посвящена киберспортивным "Играм будущего".

Турнир к 30-летию сотрудничества Свердловской области и Харбина был организован при поддержке Свердловского отделения Федерации компьютерного спорта России, Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Канцелярии иностранных дел Харбина и Управления спорта Харбина.