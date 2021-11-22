Хоккеист "Авангарда" Грицюк признан лучшим новичком недели КХЛ

ТАСС, 22 ноября. Нападающий омского "Авангарда" Арсений Грицюк признан лучшим нападающим 11-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В четырех матчах недели Грицюк набрал 5 (4 шайбы + 1 результативная передача) очков при показателе полезности "+4".

Лучшим вратарем во второй раз в карьере был признан Александр Судницин из нижнекамского "Нефтехимика", который одержал с командой три победы в четырех играх, отразив 95,83% бросков. Дамир Шарипзянов, выступающий за "Авангард", во второй раз в карьере признан лучшим защитником. На его счету 3 (1+2) очка

Лучшим нападающим впервые в карьере был признан игрок ярославского "Локомотива" Александр Полунин. На счету хоккеиста 4 (4+0) очка в четырех матчах, в игре против санкт-петербургского СКА (3:1) он сделал первый хет-трик в КХЛ.