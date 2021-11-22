Руководство РПЛ представило клубам концепцию стратегического развития лиги

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц представил клубам концепцию стратегического развития лиги на общем собрании. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В число направлений концепции вошли: детальная разработка стратегии развития РПЛ, поддержка клубов в кризисных условиях, работа с основным вещателем, цифровизация внутренних процессов лиги, привлечение новой аудитории, работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнеров и СМИ, модернизация модели управления РПЛ и развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.

Главной целью концепции является становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнеров, так и зарубежных футболистов. Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции.

Ранее в понедельник на общем собрании Хачатурянц был единогласно избран новым президентом РПЛ, он был единственным кандидатом. 5 октября эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года.