Прядкин пожелал Хачатурянцу удачи на посту президента Российской премьер-лиги

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц в понедельник единогласно был избран на пост президента РПЛ. Выборы главы лиги прошли на заседании общего собрания клубов РПЛ, Хачатурянц был единственным кандидатом. На этом посту он сменил Прядкина, который возглавлял лигу с ноября 2007 года по октябрь 2021 года.

"Могу пожелать Хачатурянцу только удачи, развития лиги и процветания", - сказал Прядкин.

Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Прядкина.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС.