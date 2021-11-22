Матыцин считает, что текбол будет популярен в России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин отметил потенциал развития текбола в стране и выразил заинтересованность в создании национальной команды для участия в международных соревнованиях по этому виду спорта. Об этом Матыцин заявил в понедельник на встрече с президентом Международной федерации текбола Габором Боршаньи.

"Виды спорта с использованием этого стола произвели на меня позитивное впечатление, - сказал Матыцин. - Уверен, что эти виды деятельности будут популярными в Российской Федерации. Необходимо создать организацию в России, этот вопрос мы в ближайшее время обсудим. Думаю, что такая федерация будет создана. Мы заинтересованы в том, чтобы создать российскую команду, чтобы участвовать в международных соревнованиях".

Также министр в компании Боршаньи и российского футболиста Алексея Смертина принял участие в показательном матче.

Текбол был создан в Венгрии в 2014 году Габором Боршаньи и Виктором Хусаром. Для игры в текбол используется изогнутый стол и мяч, похожий на футбольный, по которому разрешено ударять любой частью тела, кроме рук.