Бабаев: клубы РПЛ поддержали идею о переносе 22-го тура чемпионата страны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали идею о переносе 22-го тура чемпионата страны ради матчей сборной России в раунде плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года по футболу. Об этом журналистам сообщил гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев.

"Мы поддержали решение о переносе тура. Сроки будут позднее, - сказал Бабаев. - Сделали это, чтобы пойти навстречу сборной и найти место в календаре".

Решение клубов должен утвердить исполком Российского футбольного союза.

По итогам отборочного турнира на чемпионат мира команда России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в играх плей-офф за выход в финальную часть турнира. Для попадания на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Игры 22-го тура Тинькофф-РПЛ запланированы на 19-20 марта.