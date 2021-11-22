Футболист "Барселоны" Педри получил премию лучшему игроку Европы до 21 года

ТАСС, 21 ноября. Полузащитник испанской "Барселоны" Педри получил награду Golden Boy, вручаемую лучшему игроку Европы до 21 года. Об этом сообщает итальянская газета Tuttosport.

Педри 18 лет, он выступает за "Барселону" с 2020 года, в составе которой выиграл Кубок Испании (2021 год), за клуб футболист провел 56 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. При этом рубеж в 50 сыгранных за "Барселону" матчей он достиг в возрасте 18 лет 5 месяцев, уступая по этому показателю в истории клуба только Бояну Кркичу (18 лет 3 дня), выступавшему за клуб в 2007-2011 годах. В составе сборной Испании Педри стал бронзовым призером чемпионата Европы и серебряным призером Олимпийских игр в Токио в 2021 году, он был признан лучшим молодым игроком Евро.

Премия Golden Boy была учреждена газетой Tuttosport в 2003 году, она вручается ежегодно футболисту в возрасте младше 21 года, выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2020 году обладателем награды стал норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. В топ-80 номинантов на премию текущего года входил грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия.