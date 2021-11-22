Колосков: РПЛ при Хачатурянце наконец должна заняться привлечением зрителей на стадионы

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц в понедельник был единогласно избран на пост президента РПЛ. Выборы главы лиги прошли на заседании общего собрания клубов РПЛ, Хачатурянц был единственным кандидатом. На этом посту он сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с ноября 2007 года по октябрь 2021 года.

"Я много жду от нового президента РПЛ, у меня одни ожидания, у руководителей и владельцев клубов - другие, у тренеров - третьи, - сказал Колосков. - Я жду, чтобы лига наконец занялась вопросом привлечения зрителей на стадионы. Сегодня безобразие - читаешь отчеты, а на матчи премьер-лиги ходят 1,5 тыс., 2 тыс. или 2,5 тыс. зрителей. Это что за футбол такой, кому он нужен?!"

"С моей точки зрения, это важнейшая, может быть, даже приоритетная задача лиги. Для этого, на мой взгляд, нужны две вещи - хороший, качественный футбол, чтобы футболисты играли технично, умно и не пуляли мяч из одной штрафной в другую, а играли разумно, владея мячом, - то, что вчера "Динамо" показало в матче с "Арсеналом" (москвичи дома разгромили туляков со счетом 5:1, забив четыре мяча в первом тайме - прим. ТАСС). Такой футбол всем нужен, на него будут с удовольствием ходить", - продолжил собеседник агентства.

Вторым вектором, по мнению Колоскова, является создание комфортных условий для зрителей. "Полно препятствий, чтобы попасть на стадион на машине, - какие-то пропуска, шлагбаумы. Чего только нет, чтобы не пустить человека на машине. Нужно подумать над тем, чтобы вокруг стадионов было достаточное количество стоянок", - отметил Колосков.

Вопрос безопасности посещения матчей РПЛ

"Нужно, чтобы на трибунах было безопасно, чтобы люди с семьями шли на стадион и знали, что там не будет мата, потасовок, никто их не будет оскорблять. Нужна крыша над головой, чтобы летом солнце не жарило, а весной и осенью не заливало дождем", - отметил почетный президент РФС.

"Владельцам клубов нужно, чтобы матчи приносили прибыль. Не такую мизерную, как сейчас, а ощутимую, чтобы она покрывала 30-40% бюджета, привлечение спонсоров, а также продажа телевизионных и коммерческих прав - важнейшая задача лиги. Для тренеров важно, чтобы календарь был четкий, ритмичный и понятный всем. Кроме того, тренеры, руководители клубов и зрители ожидают объективного судейства, чтобы арбитры не размахивали красными и желтыми карточками, а показывали их только в крайних случаях", - добавил он.

В середине ноября Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID). По словам заместителя министра спорта РФ Андрея Федорова, правительство РФ будет принимать решение, на каких спортивных соревнованиях должно быть обязательно использовано нововведение, в зависимости от уровня мероприятия и его особенностей. Глава ведомства Олег Матыцин допустил, что законопроект о введении паспорта болельщика может быть принят до конца 2021 года.

"С моей точки зрения, паспорт болельщика будет дополнительной помехой для того, чтобы привлечь зрителей на стадионы. Но я до конца не понял, для чего он вводится. Если для обеспечения безопасности, нужно все четче продумать - когда на трибунах 3 тыс. зрителей, какой там Fan ID может быть. С другой стороны, когда решение принимается на законодательном уровне, надо четко объяснить людям, какие у этого нововведения есть преимущества", - сказал Колосков.

Ашот Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Прядкина.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС. Хачатурянц награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.