Бабаев: клубы РПЛ намерены детально рассмотреть вопрос по применению Fan ID

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) намерены детально рассмотреть вопрос, связанный с применением паспорта болельщика (Fan ID). Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В середине ноября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика.

"Мы это просто пока приняли к сведению, но, к сожалению, не от нас полностью этот вопрос зависит. Нужно подумать, чтобы болельщики в минимальной степени страдали от этого. Очень серьезный вопрос, достаточно долго будет рассматриваться", - сказал Бабаев.

Ранее заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что правительство РФ будет принимать решение, на каких спортивных соревнованиях должно быть обязательно использовано нововведение, в зависимости от уровня мероприятия и его особенностей. Глава ведомства Олег Матыцин допустил, что законопроект о введении паспорта болельщика может быть принят до конца 2021 года.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.