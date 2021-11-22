Чемпион мира по боксу Бивол проведет бой против Саламова 11 декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол проведет защиту титула против соотечественника Умара Саламова 11 декабря в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании RCC Boxing.

"Бивол проведет бой против Саламова 11 декабря", - сказал собеседник агентства.

30-летний Бивол проведет седьмую защиту титула чемпиона мира WBA, которым владеет с 2017 года. В прошлом поединке в мае этого года он победил британца Крэйга Ричардса решением судей. На счету россиянина 18 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 27-летнего Саламова 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Он впервые в карьере поспорит за титул чемпиона мира. Саламов занимает третье место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO). Ранее планировалось, что россиянин в октябре проведет поединок с чемпионом мира WBO Джо Смитом - младшим, но бой был перенесен из-за заболевания коронавирусом американца, а затем отменен.