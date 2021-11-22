Шипачев и Хартикайнен примут участие в Матче звезд КХЛ

ТАСС, 22 ноября. Нападающие Вадим Шипачев ("Динамо", Москва) и Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев") примут участие в Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В воскресенье завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Неделю звезд хоккея 2022 года. В голосовании приняли участие 11 722 болельщика, выбравшие 16 игроков.

В состав команды "Россия" помимо Шипачева вошли: вратарь Дмитрий Шикин ("Автомобилист"), защитник Григорий Панин ("Салават Юлаев") и нападающий Иван Николишин ("Амур"). Команду "Скандинавия" вместе с Хартикайненом представят вратарь Юха Метсола ("Салават Юлаев"), защитник Оливер Каски ("Авангард") и Нико Оямяки ("Витязь"). В команде "Северная Америка" сыграют вратарь Эдвард Паскуале ("Локомотив"), защитник Мэт Робинсон (СКА), нападающие Корбэн Найт ("Авангард") и Филипп Майе ("Металлург"). За команду "Евразия" сыграют вратарь Алексей Колосов ("Динамо", Минск), защитник Янис Якс ("Сочи"), нападающие Илья Усов ("Динамо", Минск) и Никита Михайлис ("Барыс").

22 ноября стартует голосование представителей СМИ, которые выберут трех полевых игроков в каждую из команд. Голосование завершится 26 ноября. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой, каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы команды КХЛ объявит за месяц до начала Матча звезд - 14 декабря 2021 года.

Неделя звезд хоккея 2022 года пройдет в Челябинске. 15 января состоятся мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.льщиков по выбору игроков в команды на Неделю звезд хоккея 2022 года. В состав по версии болельщиков вошли 16 игроков.