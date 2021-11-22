Великая и Борзаковский избраны в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по легкой атлетике в беге на 800 м Юрий Борзаковский и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая единогласно избраны в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Голосование прошло в понедельник на заседании комиссии спортсменов ОКР, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Также в комиссию спортсменов вошли двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, бронзовый призер Олимпийских игр по парусному спорту Стефания Елфутина, двукратный олимпийский чемпион и главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина и серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Анастасия Фесикова.

Состав комиссии утвердит исполнительный комитет ОКР на заседании 24 ноября.

Великой 36 лет, она является двукратной олимпийской в командных соревнованиях и трехкратным серебряным призером в личном турнире по сабле. Также в ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Борзаковскому 40 лет, с 2016 года он входит в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. 1 октября он покинул пост главного тренера сборной России, который занимал с 2015 года, под его руководством российские легкоатлеты завоевали две золотые медали на чемпионате мира 2015 года, на чемпионате мира 2017 года - одну золотую, на чемпионате мира 2019 года - две золотые награды. На Олимпийских играх в Токио российские легкоатлеты завоевали две медали: прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золотую награду, Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом, - серебряную.

Во время спортивной карьеры Борзаковский стал победителем Олимпийских игр в 2004 году в беге на 800 м, в его активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, золотая и серебряная награды чемпионатов Европы, победа на чемпионате мира в помещении. С 2016 по 2019 год он был вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. Борзаковский является заслуженным мастером спорта России.