Фигуристка Радионова назвала странным выбор музыки в произвольной программе Щербаковой

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова высоко оценила выступление Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Гренобле, но выразила сомнение в правильности выбора музыки к произвольной программе. Комментарий Радионовой приводит газета "Спорт-Экспресс".

В субботу Щербакова одержала победу на этапе в Гренобле, набрав 229,69 балла, и вышла в финал серии Гран-при. При этом спортсменка допустила падение с элемента в прокате произвольной программы.

"Аня вообще большая молодец, не первый раз доказывает, что она боец и заслуживает поездку на Олимпиаду, - сказала Радионова. - После такого падения на лутце она собрала четверной флип, это действительно фантастика. Единственный момент - мне кажется, немного странновато звучит компоновка музыки в ее произвольной программе, но это уже вопрос не к ней. Три классные и известные композиции, но вместе они как-то странно звучат, мне кажется, была бы круче единая композиция из "Мастера и Маргариты" или другая часть".

"Наверное, у Даниила Глейхенгауза есть какая-то задумка в этом плане. Когда мы узнаем поглубже содержание программы, все встанет на свои места. Еще у Ани очень классная новая короткая программа. Это стопроцентное попадание как в образ, так и в музыку, видно, что это прямо олимпийская программа", - добавила Радионова.

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).