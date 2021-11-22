Гурейро: Загорски восстанавливается после менингита и готовится к чемпионату России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду, восстанавливается после перенесенного менингита и готовится к чемпионату России в Санкт-Петербурге, который пройдет с 21 по 26 декабря. Об этом журналистам сообщил партнер фигуристки Джонатан Гурейро.

В начале октября спортсменка была госпитализирована в инфекционную больницу, позже она рассказала в социальной сети, что заболела менингитом. Танцевальный дуэт не смог выступить на этапах Гран-при.

"Она вернулась на лед, тренируется. Она не только уникальный спортсмен, но и уникальная личность - умудряется преодолевать невозможное, и это не первый случай, - рассказал Гурейро. - Мы начали тренировки с 15 минут, и сейчас уже тренируемся в хорошем объеме".

"Остается месяц до чемпионата России, и мы смотрим на это позитивно, - подчеркнул Гурейро. - Уверены, что успеем подготовиться, причем достаточно достойно. Когда говорят об олимпийском движении, олимпийских историях, это вдохновляет. Как, например, у [Артура] Далалояна (гимнаст, олимпийский чемпион Токио, за три месяца до победной Олимпиады получил тяжелую травму - прим. ТАСС). Как он это сделал? Дай бог чтобы у Тиффани, у нас все получилось".

Загорски 27 лет, фигуристка родилась в Великобритании, с Гурейро она выступает с 2014 года. Дуэт является призером этапов Гран-при, в прошлом году он стал вторым на чемпионате России.