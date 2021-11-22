"Салават Юлаев" ведет переговоры о продлении контракта с Мухамадуллиным

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" ведет переговоры о продлении контракта с защитником Шакиром Мухамадуллиным. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов.

Контракт 19-летнего игрока истечет в конце апреля следующего года. Игрок в 2020 году был выбран клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси" под 20-м номером.

"Шакир - очень талантливый парень, мы ему помогаем как можем. Это как раз такой момент, когда все только от него зависит, - сказал Чижов. - Для него созданы, я бы сказал, супертепличные условия, чтобы он рос. Мы понимаем, что это талант, и он правильно все воспринимает".

"Мы, конечно, выступаем за то, чтобы он поиграл у нас еще. Понятно, что он и нам нужен, но главное, чтобы он ехал в Америку не в фарм-клуб, а игроком основы. Переговоры с ним уже идут", - добавил он.

Контракты по окончании сезона истекут также у лидеров "Салавата" Тему Хартикайнена, Юхи Метсолы и Маркуса Гранлунда. "По остальным разговоры есть, но с учетом прошлого года раньше времени ничего не будем говорить", - отметил Чижов.

Мухамадуллин выступает за "Салават Юлаев" с 2019 года, он дебютировал в КХЛ 3 сентября 2019 года в матче с "Куньлунем". Становился серебряным призером юниорского чемпионата мира, победителем Мирового кубка вызова, Кубка Глинки/Гретцки. В составе национальной сборной выступал на этапах Евротура в Финляндии (2020) и Швеции (2021).