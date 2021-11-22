Тренер "Локомотива" Гисдоль объяснил причину неудач российских клубов в еврокубках

ТАСС, 22 ноября. Российские клубы провально выступают в еврокубках из-за отсутствия в стране хорошего футбольного образования. Такое мнение высказал главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Российская лига не входит в число ведущих, нужно проводить изменения, это сложный процесс, - сказал Гисдоль. - Хотя в России масса талантливых ребят, но они должны получать хорошее футбольное образование. Надо смотреть на примеры топ-чемпионатов, хорошенько поразмышлять, что дает лимит на легионеров. Если в команде будет 12 или 15 иностранцев, а еще шесть, восемь или десять россиян, то конкуренция между ними повысится, пробиваться в РПЛ будут только лучшие".

"Сейчас часть состава формируется не по игровым признакам, а из-за соответствия правилам. А приезд сильных иностранцев здорово помогает развиваться молодежи, которая в тренировочном процессе получает отличный опыт, учится у мастеров. Понятно, чего хотели добиться введением лимита, - появления большого числа российских футболистов. Но эффект от этого пропадает, если эти игроки выходят на поле не по спортивным причинам", - добавил специалист.

"Локомотив" занимает последнее место в турнирной таблице группы E Лиги Европы с 2 очками после четырех матчей. Лидирует турецкий "Галатасарай" с 8 очками, второе место занимает итальянский "Лацио" (4 очка), третье - французский "Марсель" (3), эти команды провели по три встречи. В пятом и шестом турах группового турнира Лиги Европы "Локомотив" встретится с "Лацио" (25 ноября, дома) и "Марселем" (9 декабря, на выезде).