Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле собрал 1 тыс. болельщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. До 1 тыс. зрителей посетили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле за два дня соревнований. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь мероприятия Андрей Каща в понедельник.

"По согласованию с региональным Роспотребнадзором ежедневно трибуны "Аиста" могли посетить не более 500 человек. Все билеты на оба дня соревнований были распроданы", - сказал он.

Соревнования проходили 20-21 ноября, в них приняли участие более 70 спортсменов из 19 стран, в том числе обладатели Кубка мира последних пяти лет, все действующие чемпионы мира, а также медалисты Олимпийских игр от Солт-Лейк-Сити-2002 до Пхёнчхана-2018. Победителем этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле стал норвежец Эгнер Гранеруд.

В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что лыжники продолжат тренировки на комплексе трамплинов "Аист", после чего 24 ноября отправятся в финский Куусамо на следующий этап. В Нижний Тагил уже начали съезжаться участницы женского Кубка мира, который пройдет на склонах горы Долгой 25-27 ноября.