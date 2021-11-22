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Хоккей в России

Потерявший сознание хоккеист юниорской сборной России Родионов перенес операцию

Жизни спортсмена ничего не угрожает

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" Валентин Родионов перенес операцию после столкновения во время матча Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе "Динамо".

Инцидент произошел в воскресенье. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы. В настоящий момент жизни спортсмена ничего не угрожает.

Родионову 16 лет, в текущем сезоне он провел 10 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

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Хоккей в России
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