Фетисов предложил сделать лимитированный выпуск картин звезд советского хоккея

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (два раза как игрок и один раз как тренер) Вячеслав Фетисов выступил с идеей сделать лимитированный выпуск картин звезд советского хоккея. Об этом он рассказал журналистам.

Художественная выставка Виталия Щербака "Наши!", посвященная 75-летию отечественного хоккея, открылась в Музее хоккея. Были представлены нарисованные портреты хоккеистов Александра Якушева, Бориса Михайлова, Валерия Харламова, Алексея Касатонова, Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Сергея Макарова, Владимира Крутова, Игоря Ларионова. На всех картинах золотой поталью выполнены фамилии хоккеистов, что по задумке автора выставки символизирует вписание их имен золотыми буквами в летопись отечественного хоккея.

"Мне кажется, есть идея сделать лимитированный выпуск таких картин. Они должны иметь свой номер и своеобразную ценность с оригинальным автографом, как это есть в Америке, - сказал Фетисов. - Еще развивается тенденция в сторону создания клонов - я знаю, что некоторые возрастные спортсмены договорились с технологиями, чтобы создать имидж их наибольшего величия".

"Такие вещи важны в плане сохранения истории и невозможности ее переписать. Очень хорошее начинание, большая благодарность Александру Сергеевичу Якушеву как лидеру "Легенд хоккея", который это все запустил", - добавил Фетисов.