Хачатурянц: Российская премьер-лига обсуждает формат изменения лимита на легионеров

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен измениться, но его формат находится в стадии обсуждения. Об этом на пресс-конференции рассказал новый президент лиги Ашот Хачатурянц.

В данный момент в РПЛ действует лимит "8+17". В заявку команды могут входить не более восьми иностранных футболистов.

"Вопрос по лимиту стоит давно, стоит остро. Этот вопрос беспокоит клубы, и не напрасно. На сегодняшний момент отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Лимит должен изменяться. Сейчас мы не можем говорить о полной отмене, но формат обсуждается. После согласования с клубами он будет представлен РФС", - сказал Хачатурянц.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.